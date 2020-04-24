{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты считают июнь оптимальным временем покупки нового Apple iPhone SE

Официальный старт продаж телефона начинается 24 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эксперты считают июнь оптимальным временем покупки нового Apple iPhone SE, официальных старт продаж которого начинается сегодня, 24 апреля. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета". Эксперты проанализировали динамику цен на старую линейку SE и аналогичные модели устройств.

"Цены на первую линейку SE за первый месяц продаж упали на 6%, а через девять месяцев достигли годового минимума (-33%). Схожий с новой линейкой iPhone Xr 64 Гб за первый месяц продаж потерял в стоимости уже 23%, а iPhone 11 64 Гб - всего 8%. С учетом аналитики по предыдущим моделям можно сказать, что за первый месяц продаж новые модели SE могут потерять в стоимости не менее 5%. Сейчас они стоят 39 990 рублей (64 Гб), 44 990 рублей (128 Гб) и 53 990 рублей (256 Гб). Как отмечает эксперт "Яндекс.Маркета" Кирилл Родин, наиболее оптимальное время для покупки новой модели может быть в июне - тогда стоимость устройств будет ниже стартовой, а до осенней презентации новинок останется еще как минимум 3 месяца", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов сервиса, новый iPhone SE к концу лета (до следующей презентации новых моделей iPhone), скорее всего, попадет в топ-3 по продажам и вытеснит iPhone Xr. "Новая модель SE обладает схожими техническими характеристиками с линейкой iPhone 11, а основные отличия заключаются в дизайне и количестве камер, однако за счет меньшей цены и компактности является ей достойным конкурентом", - отмечают аналитики. Как отмечает эксперт категории "Электроника" "Яндекс.Маркета" Кирилл Родин, у нового SE возможности камеры на высоком уровне благодаря программной поддержке таких функций, как портретный режим и портретное освещение, но с точки зрения дизайна SE возвращается к старому iPhone 8. Дизайн кнопки "Домой" и аутентификация через Touch ID знакомы многим пользователям.

Как падала цена на модели

Первую модель Apple iPhone SE анонсировали в марте 2016 года - тогда компания выпустила устройства с объемами памяти 16 Гб и 64 Гб (со стартовой ценой 47 990 рублей), а через год - с 32 Гб и 128 Гб. По данным "Яндекс.Маркета", конфигурация 64 Гб остается самой популярной среди моделей iPhone. Аналитики отмечают, что уже через месяц после начала продаж стоимость гаджета упала на 6%, а к концу года снизилась более чем на 30% и достигла годового минимума в 32 000 рублей.

Как отмечают эксперты "Яндекс.Маркета", традиционно цены на новые модели iPhone, анонсированные осенью, начинают снижаться сразу после официального старта продаж, потом, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. По мнению экспертов, основными конкурентами нового SE могут быть iPhone Xr и iPhone 11. iPhone Xr 64 Гб, выпущенный в октябре 2018 года за 64 990 рублей, уже за первый месяц продаж подешевле более чем на 20%, а исторический минимум цены был зафиксирован в начале этого февраля - 43 000 рублей. Сейчас смартфон можно приобрести в среднем за 45 000 рублей.

В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Самая популярная модель из новинок прошлого года - iPhone 11 64 Гб - изначально стоила 59 990 рублей. "За месяц стоимость снизилась на 8%, а исторического минимума достигла в начале этого февраля - тогда приобрести гаджет можно было в среднем за 50 000 рублей. Сейчас средняя стоимость iPhone 11 64 Гб варьируется в пределах 56 000 рублей", - отмечают эксперты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пивовары просят Мантурова ввести единое регулирование отрасли в регионах на фоне пандемии
Союз пивоваров видит риск банкротств в отрасли из-за мер по борьбе с пандемией в регионах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС