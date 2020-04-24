МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эксперты считают июнь оптимальным временем покупки нового Apple iPhone SE, официальных старт продаж которого начинается сегодня, 24 апреля. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета". Эксперты проанализировали динамику цен на старую линейку SE и аналогичные модели устройств.

"Цены на первую линейку SE за первый месяц продаж упали на 6%, а через девять месяцев достигли годового минимума (-33%). Схожий с новой линейкой iPhone Xr 64 Гб за первый месяц продаж потерял в стоимости уже 23%, а iPhone 11 64 Гб - всего 8%. С учетом аналитики по предыдущим моделям можно сказать, что за первый месяц продаж новые модели SE могут потерять в стоимости не менее 5%. Сейчас они стоят 39 990 рублей (64 Гб), 44 990 рублей (128 Гб) и 53 990 рублей (256 Гб). Как отмечает эксперт "Яндекс.Маркета" Кирилл Родин, наиболее оптимальное время для покупки новой модели может быть в июне - тогда стоимость устройств будет ниже стартовой, а до осенней презентации новинок останется еще как минимум 3 месяца", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов сервиса, новый iPhone SE к концу лета (до следующей презентации новых моделей iPhone), скорее всего, попадет в топ-3 по продажам и вытеснит iPhone Xr. "Новая модель SE обладает схожими техническими характеристиками с линейкой iPhone 11, а основные отличия заключаются в дизайне и количестве камер, однако за счет меньшей цены и компактности является ей достойным конкурентом", - отмечают аналитики. Как отмечает эксперт категории "Электроника" "Яндекс.Маркета" Кирилл Родин, у нового SE возможности камеры на высоком уровне благодаря программной поддержке таких функций, как портретный режим и портретное освещение, но с точки зрения дизайна SE возвращается к старому iPhone 8. Дизайн кнопки "Домой" и аутентификация через Touch ID знакомы многим пользователям.

Как падала цена на модели

Первую модель Apple iPhone SE анонсировали в марте 2016 года - тогда компания выпустила устройства с объемами памяти 16 Гб и 64 Гб (со стартовой ценой 47 990 рублей), а через год - с 32 Гб и 128 Гб. По данным "Яндекс.Маркета", конфигурация 64 Гб остается самой популярной среди моделей iPhone. Аналитики отмечают, что уже через месяц после начала продаж стоимость гаджета упала на 6%, а к концу года снизилась более чем на 30% и достигла годового минимума в 32 000 рублей.

Как отмечают эксперты "Яндекс.Маркета", традиционно цены на новые модели iPhone, анонсированные осенью, начинают снижаться сразу после официального старта продаж, потом, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. По мнению экспертов, основными конкурентами нового SE могут быть iPhone Xr и iPhone 11. iPhone Xr 64 Гб, выпущенный в октябре 2018 года за 64 990 рублей, уже за первый месяц продаж подешевле более чем на 20%, а исторический минимум цены был зафиксирован в начале этого февраля - 43 000 рублей. Сейчас смартфон можно приобрести в среднем за 45 000 рублей.

В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Самая популярная модель из новинок прошлого года - iPhone 11 64 Гб - изначально стоила 59 990 рублей. "За месяц стоимость снизилась на 8%, а исторического минимума достигла в начале этого февраля - тогда приобрести гаджет можно было в среднем за 50 000 рублей. Сейчас средняя стоимость iPhone 11 64 Гб варьируется в пределах 56 000 рублей", - отмечают эксперты.