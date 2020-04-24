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Путин подписал закон о продлении иностранцами патента на работу без выезда из России

Закон касается иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая страну. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. В настоящее время патент выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления, то есть иностранный гражданин может непрерывно работать в России, не выезжая из нее, не более двух лет.

Как отметил ранее первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон разработан в том числе для противодействия распространению коронавируса и создания механизмов по обеспечению безопасности страны в условиях пандемии. "Закон исключает положение, ограничивающее число обращений для переоформления патента, и предоставляет иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке и осуществляющим работу на основании патента, возможность неоднократно переоформлять его без выезда из России", - сказал сенатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПолетаев, Владимир Владимирович
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