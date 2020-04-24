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Опрос: более половины предпринимателей в России просрочили уплату аренды

Просрочки чаще всего есть у предприятий, арендующих помещения под производство

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более половины предпринимателей (60%) в России, арендующих помещения, просрочили арендные платежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 года.

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"Большинство (60%) российских предпринимателей, арендующих помещения, говорят о том, что уже имеют просрочки по арендным платежам. Треть компаний (35%) ожидают затруднений с выплатой арендных платежей в ближайшее время. Индивидуальные предприниматели заявляют о нехватке средств на арендные платежи чаще юридических лиц (73% против 57%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 71% предпринимателей арендует площади у частных собственников, более четверти (27%) имеют помещения в собственности, 5% арендуют у государства или муниципалитета. Чаще всего бизнес снимает помещения под офисы (51%), реже - под торговлю (35%), склад (26%), производство (23%).

Просрочки по арендным платежам чаще есть у предприятий, арендующих помещения под производство (69%). Компании, арендующие офисные помещения, сталкиваются с просрочками реже (48%), также среди них выше доля тех, на чью арендную платежеспособность не повлияла ситуация с коронавирусом (6% против 3% в среднем среди предпринимателей).

Большинство предпринимателей (85%) обсуждали с арендодателями возможность пересмотра условий договоров аренды, 28% уже получили от арендодателей отказ, 44% продолжают переговоры. Уступок по арендным платежам удалось добиться 13% предпринимателей, отмечают аналитики.

С арендодателями предприниматели обсуждают временное снижение арендной ставки (47%) и полную отмену платежей на конкретный период (30%), 7% предпринимателей обсуждают с арендодателями исключение из договора или снижение штрафных санкций за просроченные платежи, 4% - переход на переменную арендную ставку.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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