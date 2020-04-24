{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Wizz Air планирует возобновить полеты из Вены по Европе с 1 мая

Компания планирует возобновить рейсы по 20 направлениям в Европе, включая Милан, Тель-Авив и Валенсию

ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует с 1 мая возобновить полеты из Вены в 20 пунктов назначения в Европе. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя этого авиаперевозчика.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В независимости от пандемии коронавируса и ограничений на полеты компания планирует возобновить рейсы по 20 направлениям в Европе, включая Милан, Тель-Авив и Валенсию.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию и Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты до 17 мая 2020 года.

20 апреля посольство Белоруссии в Австрии сообщало, что авиакомпания "Белавиа" с 25 апреля начинает ежедневные рейсы между Минском и Веной.

Теги
АвстрияВенгрияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин утвердил отмену плановых проверок юридических лиц и ИП в области рыболовства
Ранее первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пояснил, что отказ от проверок осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС