Комплекс переработки отходов открылся в Подмосковье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Комплекс переработки отходов (КПО) запущен в пятницу под Сергиевым Посадом, он стал крупнейшим в стране с мощностью переработки до 450 тыс. т отходов в год. Об этом сообщает пресс-служба компании "РТ-Инвест" (входит в "Ростех").

"Новый КПО "Север" в Сергиевом Посаде - уже седьмой по счету современный комплекс по переработке отходов в Подмосковье. Если уйти от сухих цифр, каждый современный КПО - это значит, закрытая старая свалка, а то и несколько. Наша задача, как мы и обещали, закрыть "Лесную", "Ядрово" и вообще все свалки и построить цивилизованную систему обращения с отходами с применением высоких технологий. Эта работа не останавливается даже в условиях карантина", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в компании, цех сортировки запущенного КПО стал крупнейшим в стране и способен обеспечить переработку до 450 тыс. т отходов в год. Для "РТ-Инвест" это второй введенный комплекс, осенью 2019 года в Коломенском городском округе был запущен КПО "Юг" мощностью сортировки 300 тыс. т. На всех вводимых комплексах также действуют цеха компостирования и участки переработки крупногабаритных отходов. До конца года планируется ввод еще двух КПО: в Кашире и Можайском городском округе.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Румянцева, ограничительные меры из-за распространения коронавируса не затронули работы в данной сфере, и ввод дополнительных мощностей становится более актуальным на фоне роста образования отходов от жителей, находящихся на самоизоляции.

"Запуск современных КПО позволяет существенно повышать процент извлекаемого сырья для вторичной переработки - до 50% отходов могут получить вторую жизнь. Кроме того, они способствуют закрытию традиционных полигонов, что также снижает экологическую нагрузку в регионе", - заявил генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

О комплексе "Север"

Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. Помимо цеха сортировки, где происходит отбор вторичных ресурсов (стекло, металл, пластики, макулатура), действуют цех компостирования для мелкой фракции с большим содержанием органики и участок измельчения крупногабаритных отходов. Отсортированные остатки, не пригодные для повторного использования, до ввода мусоросжигательных заводов временно размещаются на КПО.

Более 70% комплектующих произведено по программе импортозамещения - это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования.

Всего на КПО "Север" создано более 570 рабочих мест, свыше 95% трудоустроенного персонала - местные жители. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.