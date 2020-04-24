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Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей

С 25 марта в банк поступило более 368 тыс. заявок на реструктуризацию, одобрены более 97 тыс.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сбербанк с 25 марта одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.

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Таким образом, количество реструктурированных Сбербанком кредитов гражданам с 25 марта по настоящий момент почти вдвое превысило показатель всего 2019 года (30 тыс. кредитов).

"С 25 марта и на текущий момент Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 млрд рублей", - сказал Ведяхин.

Всего с 25 марта в банк поступило более 368 тыс. заявок на реструктуризацию. Более 97 тыс. из них были одобрены. В том числе 30 тыс. на сумму 9,7 млрд рублей реструктурированы по программам кредитных каникул (в рамках 106-ФЗ и 76-ФЗ), введенных для поддержки заемщиков в период пандемии коронавируса.

Еще 67 тыс. заявок на сумму 48,4 млрд рублей одобрено по собственной программе Сбербанка, в том числе 15 тыс. заявок на 32,1 млрд рублей было одобрено по ипотечным ссудам и 52 тыс. заявок на 16,3 млрд рублей - по всем остальным.

По словам Вердяхина, в рамках собственных программ банк также реструктурирует кредиты, превышающие установленные законом лимиты, при которых клиент может претендовать на кредитные каникулы. Для Москвы это 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - 3 млн рублей, для всех остальных регионов - 2 млн рублей, напомнил он.

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