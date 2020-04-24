ВТБ выдал более 400 ипотек под 6,5% на общую сумму более 1 млрд руб.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал в рамках льготной программы ипотеки по ставке 6,5% более 400 кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ на данный момент по новой госпрограмме [по ипотеке] с льготной ставкой 6,5% принял 3 тысячи заявок от клиентов на 8 млрд рублей. Их них более 400 кредитов на сумму более 1 млрд рублей уже выдано", - отмечается в сообщении. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей, уточнили в банке.

Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.