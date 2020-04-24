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Пандемия коронавируса нового типа

ФНС запустит сервис по выплате субсидий сотрудникам пострадавших предприятий МСП

Сервис будет действовать с 1 мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 мая запустит сервис по выплате субсидий сотрудникам пострадавших от коронавируса предприятий МСП в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге в правительстве РФ.

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"Мы сейчас очень стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того, чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая, я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим", - отметил Егоров.

15 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что субъекты МСП получат прямую безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты и сохранение ее уровня в апреле и мае. Главное и единственное условие - сохранение уровня занятости не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Размер помощи - 12 тыс. 130 руб. в месяц на каждого сотрудника.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ФНС до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию, ВТБ и Сбербанк уже подключены.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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