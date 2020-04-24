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Песков: формальный подход при оказании помощи бизнесу по выплате зарплат недопустим

Техническая задолженность по налогам не должна быть основанием для отказа в таких кредитах, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Формальный подход при оказании помощи предприятиям на выплату зарплат недопустим, техническая задолженность по налогам не должна быть основанием для отказа в таких кредитах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь формальный подход недопустим. Об этом говорили и премьер Мишустин, и президент Путин неоднократно", - сказал он, комментируя вопрос журналистов о возможности того, что компаниям может быть отказано в помощи при наличии технической задолженности, например, в несколько рублей.

Отвечая на вопрос о том, есть ли схемы, позволяющие отличить настоящих крупных должников от тех, чьи долги являются техническими, Песков заметил, что "в данном случае правительство должно контролировать этот механизм". "У меня нет сомнений, что это контролируется и если будут встречаться такие ситуации, то они уже будут регулироваться в ручном режиме", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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