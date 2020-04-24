Путин проведет совещание по поддержке автопрома

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства в пятницу, 24 апреля, проведет очередное отраслевое совещание о мерах поддержки в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На сей раз внимание будет уделено автомобильной промышленности.

"Сегодня президент будет заниматься состоянием дел в автомобильной промышленности", - сообщил Песков. Он напомнил, что в последние недели Владимир Путин начал проведение серии отраслевых совещаний. "Эти совещания призваны определить набор мер поддержки системообразующим отраслям нашей экономики", - уточнил представитель Кремля, напомнив, что ранее уже прошли соответствующие встречи, посвященные оборонно-промышленному комплексу, космической отрасли, банковскому и строительному сектору.

"Эти совещания будут продолжены в дальнейшем тоже", - заверил Песков.

Среди участников предстоящей встречи пресс-секретарь президента назвал руководителей концерна "КамАЗ", Группы "ГАЗ", компании "Соллерс", АО "Автоваз". Кроме того, ожидается выступление профильных министров - главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минтранса Евгения Дитриха. "Совещание важное, собственно, значение нашего автопрома для экономики трудно переоценить, и проблемы, которые автопром уже начал переживать, вполне очевидны и понятны", - подчеркнул Песков.

Помимо этого, в течение дня в графике президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. "Мы традиционно проинформируем вас о тех вопросах, которые будут затрагиваться в ходе этого совещания", - уточнил Песков. Он добавил, что все мероприятия пройдут в формате видеоконференций.