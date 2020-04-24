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Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

Закон обусловлен необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об определении зоны безопасности вокруг объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Документ, принятый Госдумой 17 апреля и одобренный Советом Федерации 17 апреля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ разработан для совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности отдельных объектов ТЭК, особенности защиты которых требуют дополнительных мер, а также установления дополнительных территориальных ограничений вокруг них.

Закон вводит понятие "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса" - под ним подразумевается территория (акватория) вокруг объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима защиты такого объекта от актов незаконного вмешательства.

Правительство РФ наделяется полномочиями на основании представления Минэнерго России, согласованного с ФСБ России и Росгвардией, определять отдельные объекты ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, с описанием местоположения границ таких зон. Также правительство будет определять особенности обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК в зоне безопасности, включая связанные с такими особенностями меры по обеспечению особого режима защиты от актов незаконного вмешательства.

Закон обусловлен необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус. Как ранее поясняли в правительстве РФ, в первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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