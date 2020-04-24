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Субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом

В ФНС обещали сделать процесс выплат субсидий максимально комфортным

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным налогом, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Выплаты субсидий на заработную плату, которые будут проходить в мае этого года, также не будут облагаются налогом, и по сути просто будут приходить на счета организаций, дальше уже организация или индивидуальный предприниматель будет ими распоряжаться, не неся никаких налоговых обязательств в рамках полученной этой выплаты. Но мы обязательно еще вернемся к этому вопросу, я попрошу налогоплательщиков не спешить, мы стараемся сделать максимально комфортным этот инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, чтобы людям было понятно, удобно, комфортно и быстро получить эти выплаты", - сказал Егоров на брифинге в правительстве РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. От обложения НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, а также пациентам из групп риска заражения. Также от НДФЛ освобождаются субсидии, которые получают из федерального бюджета предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущих деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики.

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Россия
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