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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

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"Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности", - указывает ЦБ РФ.

По мнению регулятора, это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. 

Дальнейшее снижение ставки

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечает ЦБ, подчеркивая, что переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. 

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