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ЦБ ожидает снижения ВВП России на 4-6% в 2020 году

В Банке России также считают, что инфляция в стране по итогам года составит 3,8-4,8%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 4-6% с последующим восстановительным ростом в 2021-2022 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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"ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году", - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, распространение пандемии коронавируса в России вместе со снижением цен на нефть оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность. В этих условиях произойдет снижение ВВП во втором квартале текущего года. При этом динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Инфляция в России

Инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8-4,8% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем", - указывает ЦБ, отмечая, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов будет ограниченным.

По предварительным данным регулятора на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%.

Процентные ставки по депозитам и кредитам

Банк России зафиксировал некоторое повышение банками процентных ставок по депозитам и кредитам. 

"Денежно-кредитные условия в целом не изменились. Изменение процентных ставок на различных сегментах финансового рынка было разнонаправленным. На депозитно-кредитном рынке в основном наблюдалось некоторое повышение процентных ставок, что отражает рост доходности ОФЗ в марте на фоне падения котировок и увеличения премий за риск на глобальном финансовом рынке", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в апреле доходности ОФЗ снизились, приблизившись к уровням февраля текущего года. Этому, в частности, способствовали меры ЦБ по поддержанию финансовой стабильности, уточнили в регуляторе.

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

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