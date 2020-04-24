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Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

Для продажи алкоголя в таких местах площадь зала обслуживания должна превышать 20 кв. метров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках. Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Закон наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах. Сведения об установлении таких дополнительных ограничений предоставляются органами госвласти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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