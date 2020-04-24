Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящих условиях долгосрочное прогнозирование невозможно, все существующие прогнозы на двухлетнюю и большую перспективу стоит воспринимать с большими допусками. Таким образом он прокомментировал выводы, содержащиеся в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, о том, что ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить только на два года, если цена Urals сохранится на уровне $15 за баррель.

"Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском только. Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты, два года, четыре года, шесть лет и так далее, - сказал Песков. - Сейчас очень сложно делать прогнозы и этим объясняется, скажем так, иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение".

Представитель администрации президента заметил, что российские ведомства делают собственные расчеты и эти данные известны Кремлю. Однако, оговорился Песков, эти выводы "тоже варьируются". "Сейчас невозможно долгосрочное планирование", - заключил он.