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Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогнозы с горизонтом двух и более лет нужно воспринимать с большим допуском
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящих условиях долгосрочное прогнозирование невозможно, все существующие прогнозы на двухлетнюю и большую перспективу стоит воспринимать с большими допусками. Таким образом он прокомментировал выводы, содержащиеся в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, о том, что ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить только на два года, если цена Urals сохранится на уровне $15 за баррель.

"Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском только. Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты, два года, четыре года, шесть лет и так далее, - сказал Песков. - Сейчас очень сложно делать прогнозы и этим объясняется, скажем так, иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение".

Представитель администрации президента заметил, что российские ведомства делают собственные расчеты и эти данные известны Кремлю. Однако, оговорился Песков, эти выводы "тоже варьируются". "Сейчас невозможно долгосрочное планирование", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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