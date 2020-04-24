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Пандемия коронавируса нового типа

Ущерб экономике Псковской области от коронавируса увеличился до 9 млрд рублей

Михаил Ведерников отметил, что каждая дополнительная неделя ограничений ощутимо бьет по бюджету региона

ПСКОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Ущерб экономике Псковской области от ситуации, связанной с коронавирусом, превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального штаба по борьбе с распространением инфекции.

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В пятницу Ведерников на своей странице в Instagram сообщил о том, что в регионе выявлен первый очаг заражения, который обнаружен в межрайонной больнице города Остров. Кроме того, по словам губернатора, за последние сутки зафиксирован резкий рост числа заразившихся, общее количество случаев увеличилось за день на 20 человек. Ранее губернатор сообщал о том, что региональные власти оценивают ущерб региональной экономике от последствий коронавируса в 7 млрд рублей.

"Каждая дополнительная неделя ограничений ощутимо бьет по бюджету региона. На сегодняшний день мы сопоставили данные, оценка ущерба от коронавируса, конечно, выросла. Мы говорили о чуть более 7 млрд рублей. В настоящий момент 3,7 млрд рублей мы уже видим как выпадающие доходы по итогам года. И 5,4 млрд рублей - это те средства, которые нам будут необходимы для обеспечения устойчивого развития экономики. Мы активно работаем в этой части с федеральным центром, рассчитываем на поддержку. Но тем не менее это объективная реальность", - сказал Ведерников.

По его словам, в дальнейшем власти не исключают, что ущерб региональной экономике продолжит расти. "Не исключено, что эта цифра будет скорректирована в сторону увеличения. Хочу обратиться ко всем жителям Псковской области. Все будет зависеть от уровня самоизоляции и от серьезности нашего отношения к этой болезни", - пояснил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом и семь смертельных исходов. Выздоровели девять пациентов.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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