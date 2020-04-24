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Путин утвердил отмену плановых проверок юридических лиц и ИП в области рыболовства

Ранее первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пояснил, что отказ от проверок осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил ранее первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, такие проверки неэффективны в связи с тем, что они проводятся по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ежегодных планов и не чаще чем один раз в три года. Он отметил, что отказ от плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий, которые проводятся на водных объектах рыбохозяйственного значения без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

"Отмена плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в настоящее время также является дополнительной мерой по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - указал парламентарий.

По его словам, плановые проверки проводятся с выездом сотрудников Росрыболовства по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтому непосредственный контакт между представителями контролирующего органа и проверяемой организации неизбежны и связаны с высоким риском распространения коронавируса.

Как полагают в профильном комитете Совета Федерации, реализация закона приведет к повышению уровня защищенности водных биоресурсов за счет увеличения мероприятий по контролю на водных объектах рыбохозяйственного значения, проводимых в рамках рейдовых осмотров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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