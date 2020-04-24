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Путин разрешил депутатам в регионах, занятым на неполной основе, возглавлять компании

Поправки внесут в закон о противодействии коррупции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который возвращает депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, право руководить коммерческими и некоммерческими организациями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон о противодействии коррупции. Согласно документу, запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Закон призван исправить техническую ошибку в принятом в декабре 2019 года законе, согласно которому чиновники не могут замещать должности в коммерческих структурах. Речь идет о норме, которая, может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями депутатам региональных законодательных собраний, работающим на непостоянной основе, то есть не получающим зарплату.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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