Путин подписал закон о расчете оплаты отопления по общим и индивидуальным счетчикам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми счетчиками, нужно учитывать также показатели индивидуальных приборов при оплате за отопление. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в Жилищный кодекс РФ добавляется норма о том, что правила предоставления и приостановки оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах должны включать "в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены индивидуальными или общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой энергии".

Как ранее сообщал ТАСС, в Жилищном кодексе при расчете платы за тепло не было разделения значений общедомовых и индивидуальных счетчиков отопления, что в некоторых случаях позволяло не учитывать показания индивидуальных приборов тепла. Подписанные президентом закон снимает эту неопределенность.