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ЦБ снизит ставку по кредитам на поддержку МСП до 3,5%

Процентная ставка по кредитам Банка России будет снижена с 27 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России снизит ставку по кредитам регулятора, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), с 4% до 3,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

"В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых", - отмечается в сообщении.

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Россия
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