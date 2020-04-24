Путин подписал закон о продаже электронных страховок агентами и брокерами

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий оказание посредниками страховых услуг в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Закон устанавливает возможность оказания страховыми агентами и брокерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования, в электронном виде, через сайты и мобильные приложения. При этом минимизируются риски недобросовестных действий страховых агентов и брокеров, устанавливаются дополнительные гарантии для граждан при заключении договоров страхования в электронной форме", - заявил ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. Он добавил, что закон также устанавливает право лица, на которое распространяется действие моратория на возбуждение дела о банкротстве, отказаться от применения этого моратория.

По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов - физических лиц превышает 140 тысяч человек. На страховом рынке действуют также агенты - юридические лица.

Вместе с тем в деятельности страховых посредников в интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Цель закона - устранить эту правовую неопределенность в деятельности страховых агентов и брокеров в интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также усовершенствовать контроль за деятельностью страховых посредников в интернете, указывают в правительстве. Законом, в частности, предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании.

Документом снимается запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом страховые посредники не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде электронного документа своей электронной подписью, а также получать страховую премию (страховые взносы) от страхователя по соответствующему договору страхования. Страховщику запрещается признавать договор страхования в виде электронного документа недействительным или незаключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом.