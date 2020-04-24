Путин подписал закон, расширяющий перечень компаний - экспортеров СПГ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон "Об экспорте газа", которыми расширил перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Документ, принятый Госдумой 14 апреля и одобренный Советом Федерации 17 апреля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

До принятия закона экспортировать СПГ имели право ряд проектов "Новатэка", а также государственных "Роснефти" и "Газпрома".

Изменения в закон внесены для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.

На российском рынке "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", велась уже несколько лет.

Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 года стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".