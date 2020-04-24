Путин призвал "подставить плечо" автопрому

ТАСС, 24 апреля. Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию. "Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов - инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы", - заявил глава государства на совещании по ситуации в автопроме.

Путин напомнил об опыте аниткризисной поддержки автопрома в 2008-2009 годах из-за глобального мирового кризиса. "Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период, более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития", - указал президент.

Однако, по его словам, "текущий момент имеет свою специфику". "Поэтому считаю важным сегодня вместе с вами, руководителями компаний, представителями правительства, обсудить и определить конкретные параметры и направления поддержки автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка", - обратился глава государства к участникам совещания.

Автодилеры будут одними из первых компаний, которые будут открыты после улучшения эпидемиологической обстановки, заявил Путин. "Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий, которые откроются", - сказал он.

Сложнее, чем в кризис 2008 года

Президент сказал, что ситуация в российском автопроме в нынешних условиях сложнее, чем в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Об этом президент заявил, комментируя выступление гендиректора "КамАЗа" Сергея Когогина."Мы с вами еще в 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню все наши дискуссии и те меры, которые мы тогда отработали, - сказал Путин. - Те предложения, которые вы сейчас сформулировали, мало чем отличаются от того периода, хотя сегодняшний момент сложнее, чем ситуация в 2008-2009 годах".

Президент пояснил, что "тогда был мировой финансовый кризис, который прилетел в РФ из-за границы, а сейчас пандемия существенным образом ограничивает деловую активность внутри страны по целом ряду направлений". "В этом смысле ситуация даже сложнее", - добавил он.

Путин высоко оценил эпидемиологические меры предосторожности, введенные на предприятиях "КамАЗа", признав, что это является дополнительной финансовой нагрузкой для компании.

Комментируя озвученные Когогиным меры по поддержке отечественного автопрома, президент отметил, что в том или ином виде такие идеи прорабатывались с правительством, и пообещал высказать свои предложения в конце совещания.

Гендиректор "КамАЗа", в частности, предложил выделить дополнительные средства на программы льготного автокредитования и автолизинга, а также провести закупки общественного транспорта, автомобилей для силовых структур и специализированной автотехники для дезинфекции общественных пространств.

Снижение спроса

Путин также констатировал резкое снижение спроса на высокотехнологичную продукцию из-за коронавируса. "Эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах, многие компании практически одномоментно оказались в очень жестких условиях", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

По его словам, "резко сокращается спрос, в том числе, на сложную, высокотехнологичную продукцию, нарушаются кооперационные связи, цепочки".

Путин подчеркнул, что "последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия, а ее показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики". "В первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. Чем это опасно, в общем, нам понятно. Прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат", - указал президент. Он отметил, что "в российском автопроме занято около 300 тысяч человек". "Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе "завязаны" тысячи предприятий по всей стране, а это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции", - уточнил глава государства.

Льготные кредиты

Путин сообщил, что двенадцать российских автопроизводителей смогут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств в рамках поддержки системообразующих предприятий. "12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики", - сказал Путин. Он назвал объективными и прозрачным критерии включения автопредприятий в список системообразующих: выручка от 20 млрд рублей и численность сотрудников от 1 тыс. человек.

Глава государства напомнил, что для таких компаний предусмотрена программа льготных кредитов на пополнение оборотных средств, ставка по которым будет субсидироваться в размере ключевой ставки ЦБ РФ, а половина займа - обеспечиваться гарантиями Минфина. "На совещании с банковским сообществом [23 апреля] мы договорились, что эта программа должна заработать начиная с предстоящей недели", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "при всей остроте текущего момента" важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности, "так выстраивать партнерскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке".

"Убежден, что, как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики", - заключил Путин.