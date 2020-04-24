Индекс промышленного производства в Северной Осетии вырос на 5,3% в I квартале 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии по итогам первого квартала 2020 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,1%, в январе-марте 2020 года - 105,3%", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, более чем на 27% увеличилось производство пищевых продуктов, производство напитков - на 14,6%. В 2,5 раза возросло производство химических веществ и химических продуктов. Кроме того, в регионе произвели мебели почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом отмечается, что объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предварительным расчетам, в январе-марте также увеличился. Он составил 3,5 млрд рублей, что больше в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,4%. На конец марта 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 90,7 тыс. голов, что на 3,0% больше, чем год назад. Из него коров - 37,6 тыс. голов (на 4,2% больше), овец и коз - 106,6 тыс. голов (на 31,4% больше).

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии сообщали, что власти региона направят 21,5 млн рублей на поддержку племенного животноводства в 2020 году. Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос по итогам 2019 года на 11,6% по сравнению с 2018 годом и составил порядка 30 млрд рублей.