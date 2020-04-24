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Гендиректор "КамАЗа" просит власти провести опережающие закупки автомобилей госорганами

По словам Сергея Когогина, при закупках можно использовать механизм отсрочки платежа за поставляемую продукцию за счет кредитов в уполномоченных банках

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин просит власти провести во втором квартале опережающие закупки госорганами автомобилей, которые планировалось приобрести в ближайшие два года. Об этом он сообщил на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Важнейшей задачей в данных условиях считаем сохранение спроса на отечественном рынке. В качестве мер прошу вас рассмотреть и дать соответствующие поручения относительно следующего: во-первых, обеспечить во втором квартале 2020 года федеральными органами исполнительной власти, такими как МВД, Росгвардия, Министерство обороны и другие, проведение опережающих закупок автомобильной техники, планируемых бюджетом к приобретению в 2021-2022 годах", - сказал он.

По словам Когогина, при закупках можно использовать механизм отсрочки платежа за поставляемую продукцию за счет кредитов в уполномоченных банках.

Он также сообщил, что продажи на авторынке РФ за первые три недели апреля по ряду сегментов упали до 95%, все экспортные продажи практически остановлены.

"В первом квартале 2020 года рынок в среднем сократился на 15%, но за три недели апреля такое снижение по ряду сегментов составило до 95% относительно аналогичных продаж прошлого года", - сказал он.

"Практически остановлены все экспортные продажи, ну очевидно, что все страны сегодня закрывают границы и прохождение границ стало достаточно большим искусством", - добавил Когогин.

Как сообщалось ранее, руководство компании отменило приказ о неполной рабочей неделе в апреле, согласно которому завод" КамАЗа" в Набережных Челнах должен был не работать 24 и 29 апреля.

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