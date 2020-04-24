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Путин обещал включить закупку школьных автобусов в перечень мер по поддержке автопрома

Российский лидер рассказал, что прекрасно помнит, как в прежние годы, в частности в период кризиса 2008-2009 годов, закупка школьных автобусов уже применялась

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал включить закупку школьных автобусов в программу мер по поддержке автопроизводителей. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Мы, естественно, готовились к этому совещанию и ряд предложений учли. Но есть такая позиция, как школьные автобусы. Что-то я пока там этого не вижу <…> Это хорошая мера", - сказал Путин.

Президент заверил, что "если что-то не попадет в те меры, которые сейчас нами отработаны, то мы обязательно обратим внимание и на те моменты, которые останутся за скобками".

Российский лидер рассказал, что прекрасно помнит, как в прежние годы, в частности в период кризиса 2008-2009 годов, закупка школьных автобусов уже применялась. "Так что обратим на это внимание", - заверил глава государства.

С предложением продлить на 2020 год программу закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов выступил президент Группы "ГАЗ" Вадим Сорокин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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