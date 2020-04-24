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Заксобрание Ростовской области скорректировало бюджет с учетом борьбы с коронавирусом

Выделены дополнительные средства для поддержки медиков, оказывающих помощь зараженным новой коронавирусной инфекцией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в пятницу приняли поправки в региональный бюджет с учетом мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания заксобрания его председатель Александр Ищенко.

"Мы поменяли бюджет. С одной стороны, более чем на 6 млрд рублей сокращаются собственные доходы областного бюджета. Это первые последствия экономического кризиса в результате развития пандемии, - отметил Ищенко. - С другой стороны, нам нужно наращивать, увеличивать расходы на социальную поддержку. <…> Благодаря поддержке федерального бюджета более 1 млрд идет на развитие медицинских учреждений в той сфере, которая касается создания новых койко-мест инфекционного профиля".

По словам Ищенко, выделены дополнительные средства для поддержки медиков, оказывающих помощь зараженным новой коронавирусной инфекцией. Также приняты решения о выделении около 5 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, 500 млн - на поддержку педагогов, исполняющих обязанности классного руководства.

"В целом общие бюджетные параметры предлагаются к уменьшению в 2020 году на 308,3 млн рублей", - сказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Это обусловлено снижением доходов по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц. При этом объем дефицита и заимствований не изменится, отметила глава регионального Минфина.

Она подчеркнула, что сохранены в полном объеме первоочередные расходы социально значимого характера. При этом увеличены расходы на реализацию послания президента РФ от 15 января 2020 года. На три года объем средств, выделенных на эти цели в Ростовской области, составил 10,7 млрд рублей. По словам Федотовой, были перераспределены 6,7 млрд рублей в расходной части бюджета. Ранее они были выделены на государственные контракты, в том числе на новые объекты строительства и капитального ремонта. Поскольку аукционы по ним не состоялись, а в условиях пандемии работы не могли быть выполнены в полном объеме, принято решение перераспределить эти средства.

Как отметила министр финансов, на 2020 год создан резерв в объеме 1,5 млрд рублей, который позволит профинансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияРостовская область
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