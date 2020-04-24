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Путин: политика ЦБ позволила банковскому сектору подойти к кризису в хорошем состоянии

Центральный банк занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны, отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил политику Центрального банка по оздоровлению банковского сектора.

"В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Между прочим скажу, что это заслуга в значительной степени Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны", - сказал глава на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что "это хорошее состояние банковского сектора и его заделы должны быть эффективно использованы для того, чтобы поддержать экономику в целом". Глава государства уточнил, что эта тема обсуждалась в четверг на специальном совещании.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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