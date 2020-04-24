Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики РФ. Об этом она заявилав ходе онлайн пресс-конференции.

Глава регултора также сообщила, что ЦБ пересмотрит свой рисковый сценарий развития экономики ближе к осени. "Рисковый сценарий, как мы заранее объявляли, собираемся пересматривать к осени. Понятно, что тот рисковый сценарий, который был, уже устарел", - пояснила Набиуллина, добавив, что сейчас ЦБ работает в рамках основного базового сценария.

Банк России прогнозирует постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, во втором квартале. "Продолжительность пандемии коронавируса и действие ограничительных мер в России и в мире - другая ключевая предпосылка прогноза. В наших расчетах мы полагаем, что постепенно во втором квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться", - сказала Набиуллина.

Восстановление экономики России в 2021 году не позволит полностью компенсировать падение 2020 года, прогнозирует она. "В 2021 году будет восстановление экономики, но тем не менее оно не позволит полностью компенсировать падение экономики в 2020 году. Мы исходим из того, что постепенно, не сразу, наверное по-разному в разных регионах будут сниматься ограничительные меры, но будем уточнять свои прогнозы по мере развития ситуации", - сказала она.

По словам Набиуллиной, во многом все зависит от развития ситуации с пандемией.