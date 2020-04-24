Дитрих: закупки общественного транспорта вырастут вдвое при госсподдержке в 10 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Увеличение государственной поддержки с 4 млрд до 10 млрд рублей в области приобретения общественного транспорта позволит увеличить закупки вдвое, сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Убежден, что в текущих условиях реализация нацпроекта в части обновления подвижного состава - это антикризисная мера как для предприятий транспортного машиностроения, так и для организаций городского пассажирского транспорта. Всего заявки, которые Минтранс собрал по регионам в этом году, были поданы от 53 субъектов Российской Федерации, касались 60 городов. Обозначена потребность в приобретении транспортных средств на общую сумму 54 млрд рублей… Мы подсчитали, что при увеличении объема государственной поддержки до 10 млрд рублей с сегодняшних 4 млрд в год мы могли бы практически вдвое увеличить объемы поставок начиная со следующего года", - сказал министр.

В ходе совещания председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, отметил, что программа обновления городского транспорта в РФ позволит обеспечить закупки у автопроизводителей на 70 млрд рублей в 2020 году, что также позволит поддержать автопроизводителей.