ЦБ с 10 марта суммарно продал валюту на $5,5 млрд

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России с 10 марта суммарно продал валюту на сумму $5,5 млрд, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"У нас несколько механизмов продажи валюты, мы начали упреждающе продавать валюту 10 марта. С тех пор суммарные продажи валюты (все это в рамках механизма бюджетного правила, в том числе операции, связанные с продажей Сбербанка)… суммарный объем продаж за этот период составил $5,5 млрд", - сказала она. При этом регулярные продажи от Минфина, которые начались 7 апреля вместо предыдущих покупок валюты при цене нефти выше цены отсечения, превысили $600 млн, добавила Набиуллина.

"Продажи в рамках сделки с акциями Сбербанка, где мы компенсируем выпадающую нефтегазовую экспортную выручку, когда цены на нефть Urals ниже $25 за баррель, - это было объявлено 19 марта - этот объем продаж составил $2,6 млрд. Вот такая структура наших совокупных продаж валюты", - добавила глава регулятора.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ примет решение о продаже остатка иностранной валюты, связанной со сделкой со Сбербанком, а также о целесообразности взаимозачета, связанного с приостановлением операций по покупке валюты для Минфина, после того, как стабилизируется ситуация на нефтяном рынке.

С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 398,7 млрд рублей. Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.