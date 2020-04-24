Минпромторг поддержал перенос госзакупок авто с 2021-2022 годов на май - июль

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает перенос госзакупок автомобилей с 2021-2022 годов на май - июль этого года, к вопросу об ускоренных закупках машин с 2023 года предлагает вернуться позже, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Что касается срочных мер, то, что коллеги сегодня обозначали по сдвижке и опережающей закупке федеральными органами исполнительной власти, организациями, предприятиями с госучастием транспорта - мы сначала посчитали возможность по сдвижке влево с 2021 года, но пришли к выводу, что этого будет недостаточно. Поэтому предлагаем в том числе и опережающие закупки сделать и 2022 года в текущем году. В первую очередь это, конечно, будет сделано май - июнь - июль - самые тяжелые месяцы выхода из кризиса", - сказал он.

Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис во время совещания предложил перенести госзакупки, запланированные и на 2023 и 2024 год. Однако, по мнению министра, эти меры пока преждевременные.

Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин также попросили власти провести опережающие закупки автомобилей госорганами. По словам Когогина, продажи на авторынке РФ за первые три недели апреля по ряду сегментов упали на 95%, все экспортные продажи практически остановлены.

Программа доступной аренды авто

Мантуров также сообщил, что Минпромторг РФ предлагает запустить новую программу доступной аренды автомобилей и выделить на нее 2,5 млрд рублей.

"По аренде: то, что коллеги сегодня высказали, помимо финансового лизинга, предлагается ввести новую программу "Доступная аренда". Мы это поддерживаем. Посчитали и предлагаем выделить сумму на эту программу - примерно 2,5 млрд рублей", - сказал Мантуров.

"Это, конечно же, в первую очередь даст возможность поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимость", - пояснил министр.

Сейчас Минпромторг предлагает различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с эпидемией коронавируса. Для стимулирования спроса на автомобили запущены такие программы, как льготное автокредитование объемом 10,5 млрд рублей, льготный лизинг объемом 2 млрд рублей и стимулирование продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.