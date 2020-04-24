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АКРА: доля просроченных кредитов россиян к концу 2020 года может превысить 10%

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство также сообщает, что размер просроченных кредитов нефинансовым компаниям к концу 2020 года может превысить 11%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Доля просроченных кредитов россиян к концу 2020 года может превысить 10%, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"В последующие месяцы текущего года тенденция дальнейшего ухудшения конъюнктуры в секторе [банковском] сохранится. В случае реализации базового сценария макроэкономического прогноза агентства, предполагающего, в частности, снижение реального ВВП на 4-4,5% и реальных доходов населения - на 6,4%, размер просроченных кредитов нефинансовым компаниям к концу 2020 года может превысить 11% (7,8% на 1 января 2020 года), а физическим лицам - 10% (4,3%)", - говорится в материале АКРА.

Аналитики агентства напоминают, что Банк России к концу I квартала зафиксировал снижение структурного профицита ликвидности, а также спрос нефинансовых компаний на денежные ресурсы. "Все это свидетельствует о том, что ситуация в отрасли в целом начала ухудшаться", - полагают эксперты.

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