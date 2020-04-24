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Шувалов: обновление городского транспорта обеспечит закупки у автопрома на 70 млрд рублей

Президент Владимир Путин в ходе совещания попросил председателя ВЭБ.РФ обратить внимание на готовность "Группы ГАЗ" выпускать такой транспорт

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Программа обновления городского транспорта в РФ позволит обеспечить закупки у автопроизводителей на 70 млрд рублей в 2020 году, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Мы несколько месяцев серьезно работали и с правительством выработали механизм обновления общественного городского транспорта. И это очень позитивная программа, нам удалось ее запустить, например, в Твери. Это не дорого, мы в Твери потратили 3,2 млрд рублей, а эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан, это современный безопасный транспорт, и социальные эффекты очень высоки, - сказал Шувалов. - В целом у нас сейчас по 12 городам Российской Федерации такая программа готова к запуску. Мы посчитали с коллегами - мы можем в этом году обеспечить приобретение парка на сумму 70 млрд рублей".

Президент РФ в ходе совещания попросил председателя ВЭБ.РФ обратить внимание на готовность "Группы ГАЗ" выпускать подобные виды транспорта.

"Сорокин Вадим Николаевич (президент "Группы ГАЗ" - прим. ТАСС) сказал о готовности выпускать условно специализированные транспортные средства общественные, которые в условиях сегодняшнего дня можно эксплуатировать с известной степенью безопасности для граждан. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание", - сказал Путин, обращаясь к Шувалову.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШувалов, Игорь ИвановичРоссия
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