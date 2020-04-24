Путин предложил выделить 2,5 млрд рублей на льготный лизинг для каршеринговых компаний

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить 2,5 млрд рублей на реализацию программы льготного лизинга для каршеринговых компаний.

На совещании в пятницу по поддержке автопрома в условиях пандемии он отметил, что в последние годы каршеринговые услуги получили активное развитие.

"Чтобы такие компании могли не только пройти сегодняшний непростой период, но и расширить, обновить свой автопарк, повысить доступность услуг для граждан в регионах, предлагаю для них также предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 млрд рублей", - сказал Путин.

Президент добавил, что объем программы льготного аволизинга необходимо увеличить на 6 млрд рублей.

"Предлагаю также расширить программы льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, которые востребованы в малом и среднем бизнесе, на селе, а именно - дополнительно направить 6 млрд рублей на такие программы, как "Льготный автолизинг", "Российский тягач", "Свое дело", которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам", - продолжил глава государства.