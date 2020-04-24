Путин предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

"Считаю необходимым направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел", - заявил он на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин уверен, что этот заказ поможет стимулировать спрос, станет поддержкой для автопроизводителей.

"Но прежде всего он жизненно важен сегодня для всей страны, для регионов, для людей, - сказал глава государства. - Рассчитываю, что контракты будут выполнены качественно и в срок".