Путин предостерег от приобретения по госзакупкам "иностранных лимузинов"

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства проконтролировать, чтобы при закупках автомобилей ведомства и госкомпании приобретали технику для работы, "но ни в коем случае не иностранные лимузины".

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности глава государства поручил кабмину проработать дополнительные инструменты поддержки финансирования таких госзакупок. "При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - заявил Путин.