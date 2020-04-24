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Путин предложил расширить программы льготного автокредитования

Президент отметил, что нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу предложил направить дополнительно в общей сложности 15,5 млрд рублей на программы льготного автокредитования при покупке отечественных автомобилей и на льготный автолизинг, в том числе для каршеринговых компаний.

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"Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома", - сказал Путин на совещании по развитию автопрома в условиях пандемии. Президент напомнил о существовании льготных программ автокредитования, таких как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль", благодаря которым молодые или многодетные семьи могут купить отечественную машину со скидкой по авансовому платежу в 10%.

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил президент РФ, подчеркнув, что это позволит поддержать спрос на продукцию российских автозаводов. "И в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают или наращивают уровень локализации, создают качественные, современные рабочие места в России", - сказал Путин.

Дистанционные сделки при покупке авто

Президент поручил правительству подготовить изменения в правовую базу для дистанционного совершения сделок по покупке автомобилей.

"Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей", - потребовал глава государства.

"Сейчас компании активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса", - констатировал Путин. Среди таковых он назвал "использование современных электронных сервисов, выдачу банковских кредитов, дистанционную покупку жилья, другие форматы, комфортные бизнесу и потребителям". По мнению главы государства, "нужно не мешать, а наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке".

Закупка автотехники по нацпроектам

Путин поручил инвентаризировать все национальные проекты и провести предусмотренную ими закупку автомобилей уже в 2020 году.

"Прошу разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием. В том числе нужно провести инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности осуществить такую закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году", - сказал Путин.

Совещания по ситуации в транспортной отрасли

Президент поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и помощнику президента Максиму Орешкину подготовить совещания по ситуации в транспортной отрасли и в энергетике.

"Я хочу попросить Белоусова Андрея Рэмовича и Орешкина Максима Станиславовича подготовить такое же обсуждение по другим отраслям в ближайшее время, имею в виду прежде всего транспортную отрасль, там автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, авиация, река, море, вот это все нам нужно рассмотреть в комплексе", - сказал Путин. Он добавил, что еще одно совещание должно касаться большой энергетики.

Глава государства отметил, что на совещании по поддержке энергетической отрасли стоит рассмотреть "и нефть, и газ, и уголь, и атомную энергетику, сетевой комплекс, обязательно". "Все больше и больше объектов вводится, нам нужно понимать, чтобы вовремя они были подключены к сетям, к энергетике и так далее. Ну и сам комплекс весь, фундаментальный, системообразующий комплекс, нужно понять, что там происходит и, если есть такая необходимость, внести какие-то коррективы в его работу и поддержать", - заключил российский лидер.

Возобновление работы компаний

Президент потребовал принимать решения о возобновлении работы компаний только с учетом динамики ситуации с коронавирусом.

"Посмотрим, что можно будет сделать в ближайшее время с учетом ограничений по борьбе с коронавирусом", - заявил глава государства, говоря о возможностях работы организаций-смежников автомобильной промышленности. Он поручил правительству и губернаторам "принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы организаций, естественно, с учетом всех требований безопасности, объективной оценки ситуации в конкретных регионах и муниципалитетах".

Среди шагов, которые нужно реализовать в ближайшее время, Путин в первую очередь назвал "обеспечение стабильной, ритмичной работы по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка: от производства автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания". Президент отметил, что обсуждал данную тему на совещании в четверг с представителями банковского сектора, когда прозвучало предложение по сфере продаж.

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