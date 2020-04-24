Страны Балтии подпишут соглашение о блокировании электроэнергии с БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 24 апреля. /ТАСС/. Литва, Латвия и Эстония примут на официальном уровне обязательство не закупать и не пропускать через свои электросети транзитом электроэнергию, которая будет вырабатываться строящейся Белоруссией у литовской границы и в 50 км от Вильнюса атомной электростанцией (БелАЭС). Об этом в пятницу заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал он. Временные рамки глава ведомства не уточнил. "Переговоры завершены, на очереди завершающая процедура подписания", - утверждал он.

Министр выразил надежду на то, что Еврокомиссия поможет ускорить процесс. "Я попросил еврокомиссара [по энергетике Кадри Симсон] сделать последний шаг в завершение процесса", - сказал Вайчюнас. Переговоры по данному вопросу шли с осени 2019 года.

Литва считает строящуюся БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности Литвы и запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс надеется на солидарность соседней Польши, стран Балтии и других членов ЕС.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы к БелАЭС, строительство которой при участии госкорпорации "Росатом" началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область), лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Первый блок БелАЭС планируется запустить в течение текущего года.