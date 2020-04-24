ЦБ не считает нужным продавать золотой запас

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России не считает нужным продавать золотой запас, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Мы не считаем нужным начать продавать золотой запас. Зачем? У нас и валюты достаточно. По всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны и для поддержки импорта, и по всем показателям", - сказала она.

В конце марта ЦБ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, объявил, что с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

В течение 2019 года ЦБ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года достигли 73 млн унций.