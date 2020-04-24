ТПП выдала бизнесу в РФ около 100 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России за месяц выдала 100 сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

ТПП России единственная в стране занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Работа по приему заявок, связанных с ситуацией с коронавирусом, ведется с 18 марта. Как обстоятельства непреодолимой силы ТПП свидетельствует те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство на территории России, если из-за них работающая в РФ компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером.

"В ТПП зарегистрировано более 430 заявлений о выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрено 370 заявлений, выдано около 100 сертификатов. При этом выдача сертификатов об обстоятельствах непреодолимой силы на период распространения коронавирусной инфекции осуществляется на безвозмездной основе", - сказал он.

Территориальные торгово-промышленные, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. По данным Катырина, ими рассмотрено 10,7 тыс. заявлений на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, по результатам экспертизы предоставленных документов выдано 593 заключения.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.