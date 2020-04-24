Рубль немного укрепился после заявления Набиуллиной о возможном смягчении ДКП в 2020 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост по отношению к доллару и евро после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в 2020 году.

По состоянию на 15:50 мск, курс доллара опускался до 74,21 рубля (-0,8%), а курс евро - до 80,17 рубля (-0,6%).

К 16:15 мск курс доллара торговался на уровне 74,26 рубля (-0,7%), а курс евро - на отметке 80,23 рубля (-0,5%).

Ранее в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, глава регулятора заявила, что видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики практически во всех вариантах сценария развития глобальной и российской экономики.

Ранее Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых.