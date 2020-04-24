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Число безработных в России в марте составило 3,5 млн

По сравнению с мартом прошлого года этот показатель практически не изменился

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Численность безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным, составила около 3,485 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с мартом прошлого года этот показатель практически не изменился.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в марте 2020 года составила 46,8%, городских жителей - 68,2%, молодежи до 25 лет - 16%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 22,8%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%), отметили в статистическом ведомстве.

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