Путин заявил, что силовые структуры России увеличат госзакупки автомобилей в 2020 году

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Силовые структуры увеличат госзакупки автомобилей в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Президент также сообщил, что поручил правительству с участием ВЭБ.РФ проработать и запуск программы обновления общественного транспорта.

"Дополнительно около 25 тысяч новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур. Такое решение уже принято", - сказал он.

Владимир Путин отметил важность того, "чтобы заказы не снижали и компании с госучастием, и в первую очередь это касается легких коммерческих автомобилей и техники для реализации инвестиционных проектов".

Президент напомнил, в частности, о планах "Почты России" дополнительно закупить в этому году 6 тысяч таких автомобилей. Глава государства поручил кабмину проработать дополнительные инструменты поддержки финансирования таких госзакупок. "При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - заявил Путин.

Говоря о мерах по обеспечению текущей устойчивости системообразующих предприятий автопрома и достаточности их оборотного капитала, Путин поручил "отшлифовать механизм предоставления кредитов на пополнение оборотных средств, отработать все детали, чтобы работать по этой кредитной программе было удобно и предприятиям, и банкам". Президент попросил оценить и другие меры обеспечения оборотного капитала отрасли. "Все обозначенные сегодня шаги должны быть реализованы на практике и максимально быстро", - резюмировал глава государства.

Ускорение закупок спецтранспорта

Владимир Путин призвал руководителей силовых ведомств самым внимательным образом отнестись к выполнению решения по ускоренным закупкам специализированного транспорта.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства обратился к руководителям силовых ведомств, напомнив о принятом в пятницу решении "ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами". "Имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры", - уточнил Путин. Он потребовал "самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах".

"Если нужны какие-то дополнительные решения на этот счет, прошу вас сформулировать эти предложения. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно", - пообещал президент.

В совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.