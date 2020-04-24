В Ростуризме заявили, что система электронной путевки технически не готова

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Систему электронной путевки необходимо доработать с технической точки зрения до принятия законопроекта о ее внедрении, при этом для ее запуска пока не хватает нормативной базы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

В рамках основных направлений деятельности правительства России на период до 2024 года Ростуризм вместе с Минэкономразвития работает над задачей по формированию институционального фундамента отрасли, что повлечет за собой изменения нормативно-правовой базы, в том числе в части страхования ответственности туроператоров. Эти изменения должны обеспечить устойчивое функционирование туристских операторов и сохранность средств их клиентов, сообщили в Ростуризме.

"До этого момента запуск электронной путевки не решит стоящих перед отраслью задач. Более того, по результатам обследований, которые были проведены Министерством цифрового развития, существующая система технически не готова, имеет ряд существенных уязвимостей и недоработок, а также не соответствует требованиям информационной безопасности", - отметили в ведомстве.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии коронавируса отложить запуск электронной путевки в России. В сложившейся ситуации ведомство выступает против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов, поясняла глава ведомства. В сегодняшней ситуации в первую очередь необходимы меры поддержки и восстановления отрасли, подчеркивала она.

Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Планируется, что она позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. Предполагается, что в случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.