Глава Sollers рассказал, от чего зависит восстановление авторынка в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Скорость восстановления российского авторынка зависит от того, насколько автопроизводители смогут адаптироваться к новым потребностям клиентов, заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации в автопроме.

"Мы считаем, что скорость восстановления автомобильной индустрии во многом будет зависеть от того, насколько точно реализуемые нами шаги будут соответствовать новым потребностям и возможностям наших клиентов в новой реальности. Мы верим, что успешен будет тот, кто предложит новые гибкие формы цифрового потребления", - сказал он.

Швецов уточнил, что в первую очередь речь идет о цифровых решениях.

Потребность группы

Потребность группы Sollers в оборотных средствах на май составляет 3,5 млрд рублей, заявил Вадим Швецов.

"Наша потребность в оборотных средствах составляет 3,5 млрд рублей на предстоящий май. Очевидно, мы не рассчитываем сейчас на поступление денег от розничных продаж", - сказал он.

По словам Швецова, Sollers надеялся пережить этот период за счет "свободных банковских лимитов". "Но крупные банки включили режим приема денег и полностью выключили режим выдачи", - отметил Швецов.

"В мае мы должны будем погасить больше 1 млрд рублей ВТБ, и нас уже предупредили, что банк не планирует восполнять нам и этот лимит. Один лишь Сбербанк на днях одобрил небольшой лимит в 400 млн [рублей], но уже уведомил нас, что деньги выдаст только когда будет решен вопрос с поддержкой автопрома", - рассказал гендиректор Sollers. Он добавил, что планирует просить помощи государства в диалоге с кредитными организациями.

Перенос сроков закупок автотехники

Перенос сроков закупок автомобилей государственными и корпоративными заказчиками, а также программы модернизации машин системы здравоохранения даст Sollers заказы на 15 тыс. машин и позволит смягчить падение продаж с 50% до 30%, заявил Вадим Швецов.

"Совокупно, если программы будут работать, наша группа может получить 15 тыс. автомобилей, это позволит нам смягчить падение с 50 до 30%. Это, на мой взгляд, достаточно серьезные цифры", - сказал он.

Швецов отметил, что перенос сроков закупок со стороны органов госвласти с 2021-2022 годов на 2020 год даст компании заказы на 3,5 тыс. автомобилей, крупных корпоративных заказчиков - 8 тыс. автомобилей. Перенос трети поставок в рамках программы модернизации машин органов здравоохранения на этот год даст компании 3 тыс. заказов, сказал он.

"Уже выявлена потребность в 12 тыс. легковых коммерческих автомобилей и 14 тыс. легковых автомобилей для сельских фельдшеров и врачей общей практики. Если даже треть программы будет перенесено на этот год, то мы сможем получить от этой программы еще 3 тыс. автомобилей", - уточнил Швецов.

Группа Sollers объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers, владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.