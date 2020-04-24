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Сбербанк потребовал признать банкротом стройкомпанию владельца сети SPAR

Речь идет об "Инвестиционной строительной компании", которая задолжала более 8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием признать банкротом ООО "Инвестиционная строительная компания" из-за долга более чем в 8 млрд рублей, компания принадлежит собственнику уже попавшего под процедуру банкротства торгового дома "Интерторг", владеющего сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом говорится в материалах суда.

"Заявитель - ОАО "Сбербанк России", ответчик - ООО "Инвестиционная строительная компания". Исковое заявление - о признании должника банкротом. Сумма исковых требований - 8 млрд 119 млн 314 тыс. 077 рублей 02 копейки", - говорится в материалах арбитража.

Иск зарегистрирован судом, дата его рассмотрения на заседании пока не назначена. Согласно данным базы СПАРК, директором и бенефициаром ООО "Инвестиционная строительная компания" является Абдуллаев Мушвиг Али Оглы. Он же является совладельцем "Интерторга", который в конце прошлого года начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах СЗФО.

После этого иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк предъявил ответчику требования более чем на 8 млрд рублей и добился ареста счетов торгового дома более чем на 570 млн рублей. В феврале этого года арбитраж Петербурга признал "Интерторг" банкротом и начал процедуру конкурсного производства.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. После закрытия магазинов в Петербурге в одном из торговых центров собрались около 400 сотрудников торговой сети с требованием погасить долги по зарплате за два месяца. Полиция по данному факту проводила проверку.

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