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Правкомиссия одобрила перечень системообразующих организаций транспортного комплекса

В список вошли 162 организации

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила список из 162 системообразующих организаций транспортной отрасли, говорится в пресс-релизе Минтранса РФ.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила сегодня перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленный Минтрансом России… По результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании. Среди них 129 организаций, попавших в перечень на основании отраслевых показателей и 33 - по дополнительным критериям", - сообщили в министерстве.

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Россия
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