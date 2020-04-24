Правкомиссия одобрила перечень системообразующих организаций транспортного комплекса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила список из 162 системообразующих организаций транспортной отрасли, говорится в пресс-релизе Минтранса РФ.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила сегодня перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленный Минтрансом России… По результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании. Среди них 129 организаций, попавших в перечень на основании отраслевых показателей и 33 - по дополнительным критериям", - сообщили в министерстве.