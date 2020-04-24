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Белоусов заявил, что полностью поддерживает снижение ключевой ставки ЦБ

Первый вице-премьер РФ напомнил, что на следующей неделе планируется запустить вместе с банками программу кредитования оборотных средств системообразующих предприятий

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что всецело поддерживает решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 55 базисных пунктов, до 5,5% годовых.

"Я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина по поддержке автопрома.

Белоусов напомнил, что на следующей неделе планируется запустить вместе с банками программу кредитования оборотных средств системообразующих предприятий. "Условия этой программы будут следующие: это субсидирование процентной ставки в объеме ключевой ставки. Вчера это было 6%, сегодня уже 5,5%, как известно. Но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время. Поэтому 5,5%. Это означает, как мы планируем, что для конечного заемщика ставка будет где-то в районе 3-4% максимум", - сказал Белоусов.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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